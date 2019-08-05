شكرا لقرائتكم خبر عن تدهور الوضع في «جامو» و«كشمير».. و«التعاون الإسلامي»: تعرب عن قلقها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جدة) أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع في جامو وكشمير التي تحتلها الهند، بما في ذلك التقارير التي تفيد بنشر قوات شبه عسكرية إضافية، واستخدام القوات الهندية ذخائر عنقودية محظورة ضد المدنيين. كما عبرت الأمانة العامة عن حزنها لوقوع المزيد عن الإصابات في صفوف المدنيين، نتيجة لانتهاك القوات الهندية وقف إطلاق النار عبر خط المراقبة، وتعرب عن تضامنها مع شعب جامو وكشمير التي تحتلها الهند. وجددت المنظمة دعوتها إلى المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤوليته، في إيجاد حل سلمي لنزاع جامو وكشمير من خلال الطريقة الديمقراطية، المتمثلة في إجراء استفتاء حر ونزيه، وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي وتطلعات شعب جامو وكشمير.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدهور الوضع في «جامو» و«كشمير».. و«التعاون الإسلامي»: تعرب عن قلقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.