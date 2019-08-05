النيابة المصرية تجري تحقيقا لمعرفة أسباب حادث انفجار معهد الأورام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أمر النائب العام المصري نبيل أحمد صادق بمعاينة حادثة الانفجار الذي وقع الليلة الماضية أمام معهد الأورام بمنطقة القصر العيني للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.

وأشارت وزارة الصحة المصرية في أحدث إحصائية لها إلى مقتل 17 شخصا وإصابة 32 آخرين، فيما تم الدفع بـ 42 سيارة إسعاف فور وقوع الحادث، والتي نقلت المصابين إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي الرعاية اللازمة.

وقد ذكر مصدر أمني أن الحادث نجم عن سير إحدى السيارات الخاصة بسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لتصدم بالمواجهة بـ 3 سيارات، الأمر الذي أدى لانفجار نتيجة الاصطدام، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.