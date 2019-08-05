كشفت معلومات لقناة الـ"LBCI"، أنّ "​ديوان المحاسبة​ وجّه كتابًا إلى ​وزارة الإتصالات​، لتزويده بكلّ المستندات المتعلّقة بشراء مبنى "تاتش".

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كانت هذه تفاصيل خبر LBCI: ديوان المحاسبة وجه كتابا لوزارة الإتصالات لتزويده بالمستندات حول شراء مبنى "تاتش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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