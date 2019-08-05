فضل الله: لم نأتِ إلى المعركة الداخلية لتصفية حسابات مع أحد

اشار عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب حسن فضل الله إلى أن "المقاومة ساهمت في حماية ​لبنان​ والدفاع عنه، ولكن هذا يحتاج إلى من يلاقينا في الموقع الآخر لتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للناس"، مؤكدا اننا "لم نأتِ إلى المعركة الداخلية لا لتصفية حسابات مع أحد، ولا لمواجهة أحد، ولا نريد أن نخوض حروباً مع أحد، وإنما نريد أن نُصلح البلد، ونحمي مال الناس، ونعزز الثقة بينهم وبين مؤسسات ​الدولة​، وهذا يحتاج إلى تعاون، ففي المقاومة نحن نسير ونقاتل لوحدنا، وقد ذهبنا إلى ​سوريا​ ولم نستشر أحداً، وقاتلنا العدو الإسرائيلي ولم نسأل أحداً، لأن هذا جزء من واجبنا وتكليفنا، فحماية البلد لا تحتاج لإذن من أحد، ولكن عندما ندخل إلى المعارك والمشاكل والقضايا الداخلية، تصبح المعايير والآليات مختلفة تماماً".

وفي احتفال تكريمي في بلدة ​مارون الراس​ سأل فضل الله:"إلى متى ستبقى جلسات ​مجلس الوزراء​ معطلة، فنحن نحتاج إلى جهد يومي للحكومة لمعالجة ومتابعة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمالية و​التعيينات​ وما شابه لتملأ الفراغات بمؤسسات الدولة"، مضيفا:"نحن دائماً ندعو إلى الخروج من أي لغة طائفية أو مذهبية، واعتماد ​اللغة​ المسؤولة والمؤسساتية والوطنية، واللغة التي تبني ولا تهدم، وتقرّب بين الناس ولا تفرق أو تزرع الفتن والمشاكل بينهم، وهذه لوحدها ليست مسؤولية فريق أو جهة، وإنما مسؤولية كل من يدعي الحرص على البلد وأوضاعه".