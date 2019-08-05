عبدالله: بئس هذا الزمن الذي يكون فيه الحاكم وأقاربه وحاشيته سجانا ومحققا وقاضيا

أكّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، أنّه "زمن يكون فيه الحاكم وأقاربه وحاشيته، حَكمًا وسجّانًا ومحقّقًا ومحاميًا وقاضيًا، في الوقت نفسه".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّه "زمن تُضرب فيه بعرض الحائط كلّ ​المؤسسات الدستورية​ والقضائية والأمنيّة، لتحقيق أهداف سياسيّة ضيّقة، وهي بمثابة أحلام"، مشدّدًا على أنّ "بئس هذا الزمن".