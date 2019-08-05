أكّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، أنّه "زمن يكون فيه الحاكم وأقاربه وحاشيته، حَكمًا وسجّانًا ومحقّقًا ومحاميًا وقاضيًا، في الوقت نفسه".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّه "زمن تُضرب فيه بعرض الحائط كلّ المؤسسات الدستورية والقضائية والأمنيّة، لتحقيق أهداف سياسيّة ضيّقة، وهي بمثابة أحلام"، مشدّدًا على أنّ "بئس هذا الزمن".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: بئس هذا الزمن الذي يكون فيه الحاكم وأقاربه وحاشيته سجانا ومحققا وقاضيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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