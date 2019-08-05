داغر: أداء جميل السيد الذي كان أحد رموز زمن الوصاية من الأفضل

لفت عضو المكتب السياسي في حزب "الكتائب" ​سيرج داغر​، الى "أننا وضعنا مفهوم المعارضة منذ 3 سنوات حتى اليوم وكنا جدّيين بهذا الشأن، والفريق الوحيد الجدي في ​لبنان​ هو المعارضة"، متسائلا: "أين السلطة من شهر الى اليوم ​الحكومة​ لم تجتمع".

وأشار داغير في حديث تلفزيوني الى أنه "مع احترامي للجميع من ​رئيس الجمهورية​ وحزبة الى رئيس الحكومة وحزبة الى كل الافرقاء، جميعهم هم المشكلة. فرئيس ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ وليد جنبلاك في السلطة ويعتبر نفسه معارضة لأنه مستهدف، ​القوات​ في السلطة وتعتبر نفسها معارضة لأن "الوطني الحر" يحاول اقصائهم، ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​ كل النهار يقول "مش قادر أعمل شي"، وفريق العهد الذي لديه 11 وزيرا يقول تتم عرقلتنا لذلك لا نستطيع أن ننتج".

وسأل: "اذا الجميع مظلوم ومعارضة من يحكم البلد؟ سيري فعين الله ترعاكي؟ السؤال ليس أين المعارضة بل أين هي السلطة"، معتبرا أن "المعارضة لا تستطيع أن تنتج وإنما هي قادرة على تقديم مشاريع حلول واقتراحات، كما قدّمنا خطة بديلة في أزمة ​النفايات​ مثلاً وحينها عرضناها على وزير ​البيئة​ ورئيس الجمهورية سابقاً".

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وشدد داغر على "أننا في دقيقة مستعدون للنزول الى الشارع"، مبينا أن "هناك سلطة ومعارضة وفريق ثالث مسؤول عن ما يحصل هو ​الشعب اللبناني​، فالـ"بوطة" الحاكمة لم تأت بإنقلاب بل بإنتخابات، وطالما أن الشعب ليس مستعدا لأن يحاكم سيبقى الوضع على ما هو عليه".

وأضاف: "إن أداء النائب ​جميل السيد​ الذي كان أحد رموز زمن الوصاية، من الأفضل فهو يقدم أرقام في المداخلات ولا يراعي أي فريق، وكل أرقامه صحيحة. دولة مفلسة لماذا تريد أن تشتري مبنى بـ7 مليون ​دولار​؟"، متسائلا: " لماذا تريد ​شركة تاتش​ استئجار مبنى مكلف في ​وسط بيروت​؟ ولماذا لا تستأجر الشركة مبنى في ​ساحل المتن​ أم أنه مخصص لرمي النفايات فقط لا غير؟".

واعتبر داغر أن " سوء الادارة يتحمل جزءاً منه الحريري وكل المشاركين في السلطة دون استثناء"، داعيا الحريري الى "النظر بالمشاكل المسيطرة على الواقع اللبناني من خلال عقد جلسة ل​مجلس الوزراء​ بأسرع وقت ممكن".