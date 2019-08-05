الرياشي: التراشق بيننا وبين التيار لا يتخطّى النطاق السياسي

أكد الوزير السابق ​ملحم الرياشي​ أن "التراشق بين ​القوات​ وبين ​التيار الوطني الحر​ لا يتخطّى النطاق السياسي، هناك أمور خلافيّة على ورقة التفاهم بحدّ ذاتها بسبب بنود لم تنفّذ ولكن لو أردنا فسح المصالحة لقلنا كلاماً أكبر بكثير مما قيل".

وشدد في حديث إذاعي على ان "آلية الحكم تتطّور بالنقد الذاتيّ وحريصون على نجاح العهد لكن نشعر بأن هناك خللاً معيّناً بتعاطي "التيار" مع العهد، "القوات "أعطت الفرصة الكاملة للعهد رغم الاتفاقات التي تمّ الاخلال بها".