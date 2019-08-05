"الطاقة اللبنانية للصحة" تدعو وزير البيئة الى حضور المؤتمر الوطني اللبناني

التقى وزير البيئة ​فادي جريصاتي​ وفداً من جمعية ​الطاقة​ اللبنانية للصحة LHE ، برئاسة الدكتورة أسمى صليبا وحضور رئيس جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية LNE المهندس غسان خوري ، وقد أطلعه الوفد على نشاطات الجمعية منوّهاً بتسلّم جريصاتي حقيبة ​وزارة البيئة​ التي تتكامل مع ​وزارة الصحة​ لرعاية صحة المواطنين العامة، متوجّهاً له بالشكر على المجهود الذي تبذله الوزارة لإيجاد الحلول للمعضلات والمشاكل البيئية التي تواجهها البلاد.

وإغتنم الوفد الفرصة لدعوة وزير البيئة للمشاركة في المؤتمر الوطني اللبناني الثاني للطاقة اللبنانية للصحة LHE الذي سيعقد بتاريخ الأول والثاني من شهر تشرين الثاني المقبل في حرم ​الجامعة اليسوعية​ برعاية ​رئيس الجمهورية​ العماد ميشال عون، وأكد الوزير حضوره المؤتمر معبّراً عن استعداده لتقديم كل دعم للجمعية.