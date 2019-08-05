مسؤول أفغاني يعلن أن شرطيا أطلق النار على زملائه وقتل 7 منهم

أعلن المتحدث باسم شرطة ولاية ​قندهار​ الأفغانية جمال ناصر براكزاي مقتل سبعة من رجال الشرطة على يد زميل لهم، موضحا أن الحادثة حصلت أمس، وأن المهاجم نجح في الفرار من المكان، وأن التحقق جار لكشف ملابساته، فيما تبنت حركة "طالبان" مسؤولية العملية، وزعمت أن المهاجم انضم إلى صفوفها.

يذكر أن جنديا أفغانيا كان قد قتل الأسبوع الماضي اثنين من العسكريين الأميركيين في قاعدة للجيش الأفغاني في المنطقة ذاتها، فيما أصيب المهاجم بجروح.