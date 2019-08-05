القوات الإسرائيلية اعتقلت 14 فلسطينيا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية، أنّ "​القوات الإسرائيلية​ اقتحمت مخيمي نور شمس في طولكرم والعروب في ​الخليل​ وبلدات تقوع في ​بيت لحم​، كفر عين في ​رام الله​، بيتا في ​نابلس​ وعناتا والعيسوية في ​القدس​، واعتقلت 14 فلسطينيًّا".

ووفق إحصائيّات رسميّة صدرت عن هيئة شؤون الأسرى التابعة لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين لـ5700 معتقل بينهم 230 طفلًا، 48 معتقلة، 500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.

وغالبًا ما ينفّذ ​الجيش الإسرائيلي​ حملات الاعتقال ليلًا في ​الضفة الغربية​.