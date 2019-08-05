ركّز وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، على أنّ "رسالتنا الوحيدة للمعنيين كافّة في شرق المتوسط : فلنلتقي معًا على أرضيّة التعاون لكي يربح الجميع".
وأكّد في كلمة له خلال مؤتمر السفراء الأتراك في أنقرة، أنّ "تركيا ستواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية مهما كلّفها ذلك"، محذّرًا الجميع من أنّ "أي مأساة إنسانيّة ستشهدها إدلب ستكون أفظع ممّا حدث في عام 2015".
كانت هذه تفاصيل خبر جاويش أوغلو محذرا: أي مأساة إنسانية ستشهدها إدلب ستكون أفظع مما حدث في 2015 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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