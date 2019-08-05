جاويش أوغلو محذرا: أي مأساة إنسانية ستشهدها إدلب ستكون أفظع مما حدث في 2015

ركّز وزير ​الخارجية التركية​ ​مولود جاويش أوغلو​، على أنّ "رسالتنا الوحيدة للمعنيين كافّة في شرق المتوسط : فلنلتقي معًا على أرضيّة التعاون لكي يربح الجميع".

وأكّد في كلمة له خلال مؤتمر السفراء الأتراك في ​أنقرة​، أنّ "​تركيا​ ستواصل الدفاع عن ​القضية الفلسطينية​ مهما كلّفها ذلك"، محذّرًا الجميع من أنّ "أي مأساة إنسانيّة ستشهدها إدلب ستكون أفظع ممّا حدث في عام 2015".