مسؤول إيراني: نعتمد المقاومة الفاعلة أمام استراتيجية العدو

أكّد المساعد السياسي لمكتب الشؤون العقائديّة والسياسيّة للقائد العام للقوات المسلحة رسول سنائي راد، أنّ "إيران تعتمد المقاومة الفاعلة أمام استراتيجيّة العدو المتمثّلة بالتفاوض في ظلّ الضغوط والتهديدات وشبح الحرب".
وأوضح خلال ملتقى تبيين الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، أنّ "هذا النوع من التفاوض الّذي يدعو إليه العدو هو في أقبح أشكاله، لأنّه يأتي بعد أن نكث العهد ويريد أن يضمنه، فضلًا عن القضايا النووية والقضايا الصاروخيّة والإقليميّة، وهو الأمر الّذي يعني نزع سلاحنا"، منوّهًا إلى أنّ "لنا تجربة بأنّه لو بادرنا إلى القبول بمثل هذا التفاوض، فإنّ خطر الحرب سيرتفع".
وركّز سنائي راد، أنّ "علينا في مثل هذه الظروف اعتماد المقاومة الفاعلة، وأن يتمّ تعميم هذا الردع من المجال العسكري إلى سائر المجالات ومنها الاقتصاديّة".
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