تقدم 15 مرشحا لانتخابات الرئاسة التونسية في 3 أيام

بلغ عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية التونسية ممن أودعوا ملفاتهم بالمقر المركزى للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 15 مرشحا مع نهاية اليوم الثالث لتقديم الترشيحات، الذي يستمر حتى 9 آب الحالي.

يذكر أن ​الانتخابات الرئاسية​ من المقرر أن تجرى الجولة الأولى منها فى 15 أيلول المقبل داخل تونس، وأيام 13 و14 و15 من نفس الشهر بالخارج.