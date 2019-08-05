تقدم 15 مرشحا لانتخابات الرئاسة التونسية في 3 أيام

بلغ عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية التونسية ممن أودعوا ملفاتهم بالمقر المركزى للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 15 مرشحا مع نهاية اليوم الثالث لتقديم الترشيحات، الذي يستمر حتى 9 آب الحالي.
يذكر أن الانتخابات الرئاسية من المقرر أن تجرى الجولة الأولى منها فى 15 أيلول المقبل داخل تونس، وأيام 13 و14 و15 من نفس الشهر بالخارج.
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