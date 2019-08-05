دفاع تركيا: بدء الجولة الثانية من المحادثات بشأن إقامة منطقة آمنة شمالي سوريا

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ بدء الجولة الثانية من المباحثات بين مسؤولين عسكريين أميركيين وأتراك في ​أنقرة​ بشأن إقامة منطقة آمنة شمالي ​سوريا​

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