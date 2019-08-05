خارجية المكسيك تدرس رفع دعوى تصف مذبحة إل باسو في تكساس بأنها "إرهاب"

أعلن وزير الخارجية المكسيكية مارسيلو إيبرارد، أنّ "النائب العام في بلاده يدرس رفع دعوى قضائيّة تشير إلى حادث إطلاق النار الجماعي بمتجر لـ"وول مارت" في إل باسو بولاية تكساس الأميركية، على أنّه عمل إرهابي".
وأوضح في مؤتمر صحافي، أنّ "بالنسبة للمكسيك، مطلق النار في إل باسو إرهابي، وحثّ الولايات المتحدة الأميركية على "إبداء موقف واضح وقوي ضدّ جرائم الكراهية"، لافتًا إلى أنّ "وزارته ستطلب معلومات من واشنطن بشأن كيفيّة حيازة المهاجم السلاح الّذي استخدمه وما إذا كان المسؤولون الأميركيون على علم بشرائه ذلك السلاح".
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