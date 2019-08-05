انخفاض أسعار النفط مع تضرر توقعات الطلب من توترات التجارة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:

انخفضت أسعار النفط، اليوم الاثنين، في ظل تجدد المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد الحرب التجارية مع الصين عبر فرض مزيد من الرسوم على بكين، مما سيكبح على الأرجح الطلب على الوقود في أكبر مستهلكين للخام في العالم، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0640 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 92 سنتا أو 1.5% إلى 60.97 دولار للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73 سنتا أو 1.3% إلى 54.93 دولار للبرميل.

وتراجع خام برنت وخام غرب تكساس الأسبوع الماضي، مع انخفاض برنت 2.5% ونزول الخام الأمريكي 1%.

وهبطت أسواق الأسهم الآسيوية لأدنى مستوى في ستة أشهر، اليوم الاثنين، بينما ارتفعت أسعار الذهب في الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون إلى شراء أصول الملاذ، بسبب تصاعد النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة وهما أكبر اقتصادين في العالم.

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وقال ترامب، الأسبوع الماضي، إنه سيفرض رسوما بنسبة 10%على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من أول سبتمبر.

وقال إنه قد يزيد الرسوم الجمركية مجددا إذا لم يتحرك الرئيس الصيني شي جين بينغ بوتيرة أكثر سرعة صوب التوصل إلى اتفاق تجاري، وفقا للوكالة.

واليوم الاثنين، تركت الصين اليوان يتراجع دون مستوى سبعة دولارات المهم للمرة الأولى في أكثر من 10 سنوات، في إشارة على أن الصين ربما تسمح بتراجع العملة أكثر بسبب النزاع التجاري.

ومن شأن انخفاض اليوان زيادة تكلفة واردات الصين النفطية المقومة بالدولار. وبكين أكبر مستورد في العالم للنفط.

وتتعرض الأسعار لضغوط أيضا، اليوم الاثنين، بسبب مؤشرات على ارتفاع الصادرات النفطية للولايات المتحدة. وأظهرت بيانات مكتب تعداد الولايات المتحدة، الجمعة الماضي، ارتفاع صادرات أمريكا النفطية بمقدار 260 ألف برميل يوميا في يونيو الماضي إلى مستوى قياسي شهري عند 3.16 مليون برميل يوميا.