محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة- (د ب أ):
أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الاثنين بدء جولة محادثات تركية أمريكية جديدة بشأن إقامة منطقة "آمنة" شمالي سوريا.
ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية فإن هذه الجولة هي الثانية بين الجانبين، ويجري عقدها في أنقرة.
وكانت جولة سابقة عُقدت في يوليو الماضي، وصرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في حينها بأن الجانبين لم يتوصلا لاتفاق.
وقال الوزير إن العرض الذي قدمته الولايات المتحدة "لم يكن مرضيا" وأن الجانب التركي "بدأ ينفد صبره".
وأضاف أن الحليفين لم يتفقا بشأن من سيسيطر على المنطقة الآمنة وكم سيكون عمقها وما إذا كانت وحدات حماية الشعب الكردية ستظل بالمنطقة.
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