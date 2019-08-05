قتلى في إطلاق نار داخل متجر بتكساس الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية، مساء السبت، مقتل عدد من الاشخاص جراء حادثة إطلاق النار قرب أحد المتاجر في مدينة إل باسو بولاية تكساس (جنوب).

وقالت أوليفيا زيبيدا، مديرة مكتب عمدة المدينة إن "عدة أشخاص" قتلوا في حادثة إطلاق النار بمدينة إل باسو في تكساس، حسب أسوشييتد برس الإخبارية الأمريكية.