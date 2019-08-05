اخبار العالم

قتلى في إطلاق نار داخل متجر بتكساس الأمريكية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
  أعلنت الشرطة الأمريكية، مساء السبت، مقتل عدد من الاشخاص جراء حادثة إطلاق النار قرب أحد المتاجر في مدينة إل باسو بولاية تكساس (جنوب).

وقالت أوليفيا زيبيدا، مديرة مكتب عمدة المدينة إن "عدة أشخاص" قتلوا في حادثة إطلاق النار بمدينة إل باسو في تكساس، حسب أسوشييتد برس الإخبارية الأمريكية.


وأوضح زيبيدا أن الشرطة ألقت القبض على مشتبهين في ضلوعهم بالحادثة، دون ذكر عددهم.

كما لم يشر المسؤول إلى عدد القتلى أو الجرحى إثر الهجوم.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شرطة المدينة وقوع إطلاق نار قرب أو داخل متجر "سييلو فيستا مول" بين شارعي هوكينز وغيتواي إيست.

ودعت الشرطة المواطنين إلى تجنب المنطقة، بسبب استمرار عملية ملاحقة المهاجمين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قتلى في إطلاق نار داخل متجر بتكساس الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا