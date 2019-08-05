قتلى في إطلاق نار داخل متجر بتكساس الأمريكية

وقالت أوليفيا زيبيدا، مديرة مكتب عمدة المدينة إن "عدة أشخاص" قتلوا في حادثة إطلاق النار بمدينة إل باسو في تكساس، حسب أسوشييتد برس الإخبارية الأمريكية.
وأوضح زيبيدا أن الشرطة ألقت القبض على مشتبهين في ضلوعهم بالحادثة، دون ذكر عددهم.
كما لم يشر المسؤول إلى عدد القتلى أو الجرحى إثر الهجوم.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شرطة المدينة وقوع إطلاق نار قرب أو داخل متجر "سييلو فيستا مول" بين شارعي هوكينز وغيتواي إيست.
ودعت الشرطة المواطنين إلى تجنب المنطقة، بسبب استمرار عملية ملاحقة المهاجمين.
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