قوّات الوفاق تعلن إسقاط طائرةٍ للجيش الليبي قبل هجومٍ جوّي على مصراتة

أعلن الإعلام الحربي لقوات حكومة الوفاق الليبية إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الوطني الليبي قبل شنها هجوما على أهداف بمصراتة.

وأكدت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم السبت 3 أوت 2019، أنها أسقطت طائرة مسيرة، تابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، قبل شنها هجوما على أهداف بمدينة مصراتة، شرق العاصمة طرابلس.

Advertisements

وعبر صفحتها على"تويتر" ذكرت قيادة عملية "بركان الغضب"، التي تنفذها حكومة الوفاق لصد هجمات الجيش الوطني التي تستهدف السيطرة على طرابلس، "قواتنا البطلة بالمحور الجنوبي التابع لقوات المنطقة العسكرية الوسطى تنجح، صباح اليوم، في إسقاط طائرة wing loong مسيرة مذخّرة بالصواريخ، دعمت بها الإمارات ميلشيات مجرم الحرب المتمرد حفتر، كانت تحاول مهاجمة أهداف مدنية في محيط مدينة مصراتة".

وأعلن أمس المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، استهداف سلاح الجو الليبي تجمعات لقوات حكومة الوفاق في مدينة سرت.