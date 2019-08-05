انخفاض أسعار النفط متأثرة بتصريحات ترامب

انخفضت أسعار النفط الاثنين وسط مخاوف من تراجع الطلب على الخام بعدما قال الرئيس الأمريكي

إنه سيفرض رسوما على مزيد من الواردات الصينية، مما قد يصعد الحرب التجارية مع الصين.

وهبط مزيج "برنت" العالمي بنسبة 1.53% إلى 60.94 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:20 بتوقيت غرينتش، كما انخفض الخام الأمريكي بنسبة 1.37% إلى 54.90 دولار للبرميل.

وجاء الهبوط بعدما قال الرئيس الأمريكي

دونالد ترامب الأسبوع الماضي إنه سيفرض رسوما نسبتها 10% على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار تستوردها الولايات المتحدة.

كما هدد الصين بإجراءات أقسى، وقال إنه قد يرفع الرسوم أكثر إذا تقاعس الرئيس الصيني شي جين بينغ عن التحرك بسرعة أكبر للتوصل إلى اتفاق تجاري بين

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البلدين.

من جهتها تعهدت الصين بالرد على قرار ترامب، وهو تحرك أنهى هدنة تجارية استمرت شهرا فيما تؤثر الحرب التجارية على النمو الاقتصادي، الأمر الذي يؤدي إلى خفض الطلب على السلع الأولية مثل النفط.

وقال المصرف الأمريكي "غولدمان ساكس" في تقرير بحثي إن "الطلب على النفط مخيب للآمال في 2019 بسبب النشاط الاقتصادي الضعيف والطقس غير المواتي والتوتر التجاري".

إلا أن أسعار النفط لقيت بعض الدعم من التوتر في الشرق الأوسط، وذلك بعد احتجاز إيران ناقلة نفط قالت إنها تهرب النفط مؤخرا.