تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب، صورا تظهر احتراق طفلة علقت في سياج حديدي أثناء محاولة هروبها من منزلها إثر اندلاع حريق كبير فيه.
ووقع الحادث في أحد أحياء علال البحراوي بإقليم الخميسات المغربي، حيث وقف سكان الحي أمام الطفلةوهي في الرابعة من عمرها والنيران تلتهم جسدها، من دون أن يتمكنوا من إنقاذها.
وبينما نقلت وسائل الإعلام المحلية عن شهود عيان أن رجال الإطفاء وسيارة الإسعاف تأخروا كثيرا بالحضور إلى موقعالحادث، ذكر موقع "المغرب اليوم"، أنه تم "توجيه انتقادات إلى جهاز الإطفاء الذي اكتفى برش المياه بطريقة لا تكاد تصل إلى النيران عوضا عن استعمال السلم لإنقاذ الطفلة الموجودة بالطابق الأول".
وفارقت الطفلة الحياة بعد نقلها إلى مستشفى مدينة تيفلت بسبب الحروق الخطيرة التي أصابتها، فيما نجت والدتها وأختها الرضيعة من الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر احتراق طفلة في الـ4 من عمرها بالمغرب على مرأى من الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.