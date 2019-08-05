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احتراق طفلة في الـ4 من عمرها بالمغرب على مرأى من الناس

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تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب، صورا تظهر احتراق طفلة علقت في سياج حديدي أثناء محاولة هروبها من منزلها إثر اندلاع حريق كبير فيه.

ووقع الحادث في أحد أحياء علال البحراوي بإقليم الخميسات المغربي، حيث وقف سكان الحي أمام الطفلة

وهي في الرابعة من عمرها والنيران تلتهم جسدها، من دون أن يتمكنوا من إنقاذها.

وبينما نقلت وسائل الإعلام المحلية عن شهود عيان أن رجال الإطفاء وسيارة الإسعاف تأخروا كثيرا بالحضور إلى موقع

الحادث، ذكر موقع "المغرب اليوم"، أنه تم "توجيه انتقادات إلى جهاز الإطفاء الذي اكتفى برش المياه بطريقة لا تكاد تصل إلى النيران عوضا عن استعمال السلم لإنقاذ الطفلة الموجودة بالطابق الأول".

وفارقت الطفلة الحياة بعد نقلها إلى مستشفى مدينة تيفلت بسبب الحروق الخطيرة التي أصابتها، فيما نجت والدتها وأختها الرضيعة من الحادث.

 

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