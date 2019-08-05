أعلنت كاري لام الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونج كونج أنها ليس لديها أية نية للتنحي من منصبها على خلفية الاحتجاجات المناهضة لإدارتها.

وقالت لام - في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم الإثنين ونقلت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية مقتطفات منه - أنها تصر على الاضطلاع بمهامها وتسوية الأزمة التي تمر بها المنطقة، وحذرت من أن الاحتجاجات تدفع المدينة إلى شفا وضع خطير للغاية، لكن الحكومة ستكون حازمة في الحفاظ على النظام العام.

كان المتظاهرون قد قاموا صباح اليوم بتعطيل القطارات خلال ساعة الذروة الصباحية، وطالبوا العمال بالإضراب على مستوى المدينة.

الإثنين ونقلت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية مقتطفات منه - أنها تصر على الاضطلاع بمهامها وتسوية الأزمة التي تمر بها المنطقة، وحذرت من أن الاحتجاجات تدفع المدينة إلى شفا وضع خطير للغاية، لكن الحكومة ستكون حازمة في الحفاظ على النظام العام.كان المتظاهرون قد قاموا صباح اليوم بتعطيل القطارات خلال ساعة الذروة الصباحية، وطالبوا العمال بالإضراب على مستوى المدينة.

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كانت هذه تفاصيل خبر الرئيسة التنفيذية لهونج كونج: لن أتنحى على خلفية الاحتجاجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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