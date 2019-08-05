الحكومة الهندية تلغي وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير

التالي A PHP Error was encountered Severity: Notice Message: Undefined index: dirname Advertisements Filename: libraries/thumb.php Line Number: 12 انطلاق المرحلة الثالثة من عملية "إرادة النصر" بديالي وجنوب نينوي https://alwafd.news/images/thumbs/60/no_image.png"> جار تحميل الخبر التالي

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