انطلاق المرحلة الثالثة من عملية "إرادة النصر" بديالي وجنوب نينوي

انطلقت المرحلة الثالثة من عملية "إرادة النصر" لمداهمة وتفتيش وتطهير مناطق ديالي ومناطق في جنوب نينوي للقضاء على فلول تنظيم داعش الإرهابي وإنهاء تهديده؛ وذلك وفقا لما أعلنته قيادة العمليات المشتركة العراقية.
وقال نائب قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الاثنين ـ "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة - وبإشراف قيادة العمليات
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