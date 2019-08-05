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انطلاق المرحلة الثالثة من عملية "إرادة النصر" بديالي وجنوب نينوي

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 انطلقت المرحلة الثالثة من عملية "إرادة النصر" لمداهمة وتفتيش وتطهير مناطق ديالي ومناطق في جنوب نينوي للقضاء على فلول تنظيم داعش الإرهابي وإنهاء تهديده؛ وذلك وفقا لما أعلنته قيادة العمليات المشتركة العراقية.
وقال نائب قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الاثنين ـ "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة - وبإشراف قيادة العمليات

المشتركة - انطلقت صباح هذا اليوم المرحلة الثالثة من عملية إرادة النصر، في مناطق ديالي لتطهير مناطق شمال قضاء المقدادية، وشمال ناحية جلولاء، وخانقين، والمقدادية"، مضيفا أن العملية تمت بإسناد جوي من قبل طيران الجيش، والقوة الجوية، وطيران التحالف الدولي.
 
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