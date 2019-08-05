ترحيب أوروبي باتفاق الأطراف السودانية

رحب الاتحاد الأوروبي باتفاق الأطراف السودانية على إعلان دستوري يمهد الطريق لتشكيل حكومة انتقالية وذلك بعد الاتفاق المسجل بينهما الشهر الماضي حول إعلان سياسي. وأوضح بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي أن هذا الإنجاز يوفر فرصة فريدة لتنفيذ انتقال حقيقي بقيادة مدنية ومعالجة تطلعات الشعب السوداني إلى السلام والازدهار. اقرأ أيضاً...ترحيب عربي بالاتفاق على الوثيقة الدستورية في السودان وشدد الاتحاد الأوروبي على التزامه بدعم السودان في طريقه نحو السلام والديموقراطية والازدهار وسيعمل مع الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون لتحقيق هذه الغاية.

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