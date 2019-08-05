واشنطن وسول تجريان مناورات عسكرية رغم تحذيرات بيونج يانج

تبدأ سول وواشنطن، اليوم الإثنين، مناورات عسكرية سنوية مشتركة في تحد لتحذيرات بيونج يانج التي قالت إن تلك التدريبات ستهدد مفاوضات الملف النووي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وتأتي المناورات بعد إجراء بيونج يانج اختبارات على مقذوفات قصيرة المدى في الأيام الماضية، اعتبرت أحدها "تحذيراً رسمياً" إلى سول من مغبة القيام بالتمارين التي تتضمن في معظمها محاكاة على الكمبيوتر مع واشنطن.

ويقول المحللون إن النشاطات العسكرية للجانبين يمكن أن ترجئ المحادثات بشأن برامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية التي فرض عليها مجلس الأمن الدولي مجموعات من العقوبات حتى وقت لاحق هذا العام.

وبعد سنة من التهديدات المتبادلة والتوتر المتصاعد، عقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قمة تاريخية في سنغافورة العام الماضي، وقع خلالها كيم تعهداً غير واضح بالعمل نحو "نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".

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وانتهت قمة ثانية بينهما في هانوي في فبراير الماضي، وسط خلاف حول تخفيف العقوبات والتنازلات التي على كوريا الشمالية تقديمها.

واتفق ترامب وكيم على استئناف المحادثات النووية خلال لقاء لم يكن مقرراً مسبقاً في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، لكن الحوار على مستوى فرق العمل لم يبدأ بعد.

وكوريا الشمالية المسلحة نووياً التي هاجمت جارتها في 1950، ما أشعل فتيل الحرب الكورية طالما أغضبتها التمارين العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إذ تعتبرها تمريناً على غزوها.

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