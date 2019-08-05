الجزائر.. هيئة الوساطة والحوار تستحدث لجنة حكماء

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أعلنت هيئة الوساطة والحوار في الجزائر عن استحداث لجنة حكماء تستند إليها لجان الهيئة التي تشكلت بعد اجتماع الهيئة الرابع.

وأكدت الهيئة الشروع في جولات حوار عبر كامل المحافظات لجمع المقترحات وتقريب الرؤى حول مسار حل الأزمة، كما قالت الهيئة في بيانها إن مسودتها النهائية ستستند إلى المقاربات التي طرحت في الساحة السياسية قبل إنشاء الهيئة.

وتتكون لجنة الحكماء الاستشارية، حسب بيان الهيئة، من كل الشخصيات والخبراء الذين وافقوا على الانضمام إلى دعوتها للحوار دون ذكر هوياتهم.

وعلى الرغم من أن الهيئة تعهدت بالاستناد في صياغة مسودتها إلى الأرضيات المقترحة سابقا، وتوسيع دائرة الحوار إلى جولات تجوب كل محافظات الجزائر لاستقبال مقترحات فواعل الحراك، إلا أنها لاتزال محل انتقاد من طرف الطبقة السياسية والنشطاء المتمسكين بخيار مواصلة التظاهر السلمي.

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وقال محمد علال، ناشط سياسي: “لماذا تنتقدون عمل الهيئة رغم أنكم تتفقون على كون الحوار الحل الوحيد للأزمة؟”.

ومع اتساع قائمة الشخصيات الوازنة التي تأبى الانضمام إلى هيئة الوساطة والحوار، غيرت هذه الأخيرة بوصلتها نحو القاعدة الشعبية، معتزمة تنظيم لقاءات وجولات مع نشطاء المجتمع المدني في كل الولايات، وذلك تحضيرا لندوة وطنية يرتكز جدول أعمالها على مناقشة مشروعي قانونين اثنين، واحد خاص بالانتخابات والآخر متعلق بإنشاء سلطة مستقلة لتنظيم الانتخابات الرئاسية.

المصدر: الجزائر – عبد القادر خربوش