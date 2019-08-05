كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن ارتفاع أعداد الزوار القطريين إلى تركيا ضمن سياحة إجبارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فيما تشهد العلاقات القطرية التركية مرحلة غير مسبوقة من عدم التوازن، إذ تسيطر أوهام الزعامة على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي وجد فرصة ذهبية في انبطاح أمير قطر، لبسط نفوذه في منطقة الخليج، في المقابل لا يمنع أمير قطر في التضحية باستقلال بلاده وإنفاق أموال الشعب القطري مقابل البقاء في الحكم.

ذكر موقع المعارضة "قطر يليكس"، أن عدد القطريين ارتفع، الذين زاروا تركيا، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بنسبة 15%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بواقع 30 ألفا و160 مواطنا، وفقا لتقرير تقرير صدر عن المكتب الثقافي والإعلامي التركي.

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وقال المكتب الثقافي والإعلامي التركي، إن 12 ألفاً و766 قطرياً زاروا تركيا خلال شهر أبريل الماضي، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 101.77%، مقارنة بعدد الزوار خلال أبريل/نيسان من العام الماضي.

وتبلغ حالياً عدد الرحلات الجوية من قطر إلى عدة وجهات في تركيا 66 رحلة أسبوعيا.

من جانبه، أعرب الملحق الثقافي والإعلامي التركي "صالح أوزر"، عن سروره برؤية تركيا تتسلق سلّم الوجهات السياحية الأكثر جاذبية، بالنسبة إلى القطريين والمواطنين الخليجيين.