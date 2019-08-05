كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإعلان عن عملية عسكرية جديدة في العراق ضد "داعش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن العراق، اليوم الاثنين، إطلاق عملية عسكرية جديدة للقضاء على فلول تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى).

ونقلت صحيفة "الوئام" أن رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، أطلق المرحلة الثالثة من عملية "إرادة النصر"، للقضاء على فلول تنظيم "داعش" في محافظتي ديالى ونينوى.

وأفادت الصحيفة بأن عبد المهدي وصل إلى مقر قيادة عمليات ديالى فجرا، للإشراف على إطلاق العمليات، فيما ذكر الحشد الشعبي العراقي أن قواته وقوات الجيش، مسنودة بسلاح الجو العراقي، انطلقت فجر اليوم بعمليات "إرادة النصر" الثالثة لتطهير قرى شمال جلولاء وشمال المقدادية، ضمن قاطع عمليات ديالى.

وكانت القوات الأمنية العراقية قد أعلنت، أمس الأحد، أن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عملية إنزال جوي في محافظة كركوك، شمالي البلاد، أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين، كما عثرت القوات الأمنية على مجموعة من العبوات والأحزمة الناسفة، في عملية استباقية لتعقب بقايا تنظيم "داعش".

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وذكر بيان، صادر عن خلية الإعلام الأمني العراقية، إنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذت قوات جهاز مكافحة الإرهاب البطلة، عمليات إنزال جوي، بإسناد من القوة الجوية العراقية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي في مناطق غربي الحويجة، الرشاد، ناحية العباسي".

وأضاف البيان: "أسفرت هذه العملية التي أطلق عليها الخليج 365 الجديد عن قتل عدد من الإرهابيين والعثور على مجموعة من العبوات والأحزمة الناسفة، فضلا عن تدمير عدد من الأوكار والأنفاق التي قتل بداخلها أيضاً عدد من الإرهابيين بواسطة الضربات الجوية المباشرة، وتأتي هذه العملية ضمن العمليات الاستباقية لتعقب بقايا عصابات داعش الإرهابية في هذه المناطق".

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) في ديسمبر 2017، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.