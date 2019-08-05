كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو يضغط على أستراليا لتساعد في مواجهة إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، طلباً رسمياً لأستراليا لتقديم المساعدة في مواجهة إيران حول الأمن البحري، وذلك خلال محادثات في سيدني، الأحد، لكن كانبرا ذكرت فقط أنها ستخضع الأمر لـ"دراسة جادة".

وقال بومبيو للصحافيين: "نأمل في أن تكون أستراليا شريكاً لنا بشأن بعض تحديات السياسة الخارجية الأكثر إلحاحاً في عصرنا، مثل جهود تحقيق الاستقرار في سوريا، وإبقاء أفغانستان خالية من الإرهاب ومواجهة هجمات غير مبررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية على عمليات الشحن الدولي في مضيق هرمز".

وذكرت وزيرة الدفاع الأسترالية، ليندا رينولدز، أن أي قرار سيعتمد على المصالح السيادية لأستراليا، ولم يتم اتخاذ أي قرار.

وقالت الوزيرة للصحافيين: "الطلب الذي تقدمت به الولايات المتحدة خطير للغاية، ولهذا السبب نخضع هذا الطلب حالياً لدراسة جادة للغاية. ولم يتم اتخاذ أي قرار".

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وأعرب الجانبان عن قلقهما إزاء تزايد النفوذ العسكري الصيني في بحر الصين الجنوبي، حيث تطالب العديد من الدول بأحقيتها في السيطرة عليه، لكن أستراليا أعربت عن حذرها حيال تصاعد المواجهات.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أيضاً إن "الولايات المتحدة ستجري مشاورات مع حلفائها في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ حول نشر أسلحة تقليدية جديدة منذ انهيار المعاهدة النووية مع روسيا".

وفي حين تفادت وزيرة خارجية أستراليا، ماريس باين، الرد على ما إذا كانت أستراليا ستستضيف هذه الأسلحة، قالت إن "الصين شريك مهم لأستراليا".

وأوضحت باين: "نحن ملتزمون بقوة بشراكتنا الاستراتيجية الشاملة (مع الصين) التي مازالت تنمو. كل منا لديه مجالات خلاف مع الصين.. هذه هي الطريقة التي تتعاملوا بها مع تلك الخلافات المهمة للغاية".