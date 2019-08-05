كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مليشيا إيران الحوثية تجبر أكثر من 2000 طفل على البيعة للولاية الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجبرت مليشيا ايران الحوثية الارهابية يوم امس أكثر من 2000 طفل على اعلان البيعة الطائفية الايرانية وذلك بعد ما اسموه اختتام المراكز الصيفية الذي اقامته في المناطق المحتلة.

وقال أھالي عدد من الطلاب الذین أجبرتھم الميلیشیات على الحضور للحفل الختامي إلى جامع الصالح في منطقة السبعین جنوب العاصمة، إن "الحفل تحول إلى ما یشبه الحسینیات التي تقیمھا الحوزات الشیعیة في العراق وإیران".

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وأكد الأھالي أن الميلیشیات الحوثیة أجبرت الطلاب الحاضرین وعددھم الذي تجاوز 2000 طفل وطالب على تردید ما یسمى بالبیعة لزعیم الميلیشیات عبدالملك الحوثي، إضافة إلى تردید شعارات طائفیة وتوزیع منشورات تحمل شعارات طائفیة وأجبرت الطلاب والأطفال على تردیدھا.

وأضاف الأھالي أن "الميلیشیات منعت الأھالي من حضور الحفل وأقصرته على الطلاب والأطفال، خصوصاً وقت ما یسمى بإعلان الولاء والبیعة لزعیم الحوثیین".