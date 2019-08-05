كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقل نائب رئيس جزر المالديف السابق إلى مركز الاحتجاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نُقل نائب الرئيس السابق لجزر المالديف الذي تم اعتقاله بعد فراره إلى الهند المجاورة لتجنب الاستجواب حول الاختلاس المزعوم لأموال الدولة إلى مركز احتجاز المالديف بعد إعادته إلى البلاد.

وكانت الهند قد رفضت دخول نائب الرئيس السابق أحمد أديب يوم الخميس. وأكدت شرطة جزر المالديف في وقت لاحق أنها ألقت القبض عليه وأعادته إلى دولة المحيط الهندي.

وقد تم نقل أديب إلى مالي، عاصمة جزر المالديف، في وقت متأخر من ليلة الأحد في سفينة تابعة للبحرية. وفي وقت مبكر من اليوم الاثنين، تم نقله إلى معتقل دونيدهو.

تمت مصادرة جواز سفر أديب بأمر من المحكمة بسبب القضايا المعروضة على المحكمة، حسب الشرطة. وقد أُفرج عنه مؤخرًا من السجن لمدة 33 عامًا بسبب الفساد والإرهاب.

