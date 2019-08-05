مدرب إنتر ميلان يرفض التخلي عن صفقة لوكاكو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب إنتر ميلان الإيطالي، أنطونيو كونتي، أبدى إصراره في التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، روميلو لوكاكو، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال كونتي في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية "نحن نواصل العمل بأفضل طريقة ممكنة، أتفهم بأن هناك بعض الثغرات التي علينا ملئها، لكنني أتمنى أن يحدث".

وأضاف "في الوقت نفسه، أنا أعمل مع مجموعة رائعة من اللاعبين حيث منحوني الرضا الكبير".

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وحول الصفقة التبادلية بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد، صرح كونتي "أنا أقرأ عن هذا التبادل في الصحف فقط، بالتأكيد لوكاكو لاعب جيد، إنه مهاجم جيد، حاولت ضمه عندما كنت مدربًا لتشيلسي، نحن نتحدث عن ناديين كبيرين، يوفنتوس وإنتر ميلان، لكنني لا أعرف شيئًا".

وواصل "قبل أسبوعين، قيل إن إنتر ميلان تعاقد مع لوكاكو، لكن الآن يقولون إنه انضم ليوفنتوس، الحقيقة هي أنه إذا لم يكن لديك اتفاق مع اللاعب وناديه، فلن يحدث أي شيء، لذلك دعونا نرى ما سيحدث".

وتشير تقارير صحفية إلى أن مانشستر يونايتد قرر التراجع عن الصفقة التبادلية مع يوفنتوس، بعدما رفض باولو ديبالا، الانضمام لصفوف اليونايتد نظرًا للمطالب الكبيرة التي يطالب بالحصول عليها للموافقة على انضمامه للشياطين الحمر.