اخبار العالم

مصرع 19 جراء حادث بمحيط معهد الأورام وسط القاهرة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حوادث

العين الإخبارية - محمد حسين - نجاة الجبالي

الإثنين 2019/8/5 02:21 ص بتوقيت أبوظبي

صورة من موقع الحادث

لقي 19 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 30 آخرين جراء حريق نشب إثر تصادم ثلاث سيارات بمحيط معهد الأورام وسط العاصمة المصرية القاهرة، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة المصرية.

وقالت الصحة المصرية، في بيان لها، إنه تم نقل المصابين والضحايا إلى المستشفى لتلقي العلاج. 

من جانبه، قال مصدر أمني، في وقت متأخر مساء الأحد، "نشب حريق بثلاث سيارات أمام معهد الأورام إثر اصطدام سيارة ملاكى بهم، وذلك حال قيام قائدها بالسير عكس الاتجاه".

فيما قال الدكتور حاتم أبوالقاسم مدير معهد الأورام بقصر العيني بالقاهرة، إن الصوت الذي سمعه سكان المنطقة بمحيط المعهد كان جراء تصادم سيارتين وانفجار إحداهما، مؤكدا أن الانفجار بعيد تماما عن المعهد.

وأكد أبوالقاسم في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن المعهد لم يتأثر إلا بتهشم بعض الواجهات الزجاجية من الخارج. 

pic11.jpg

كما أكد المكتب الإعلامي بجامعة القاهرة أن المعلومات المبدئية لسماع دوي الانفجار بمحيط معهد الأورام التابع للجامعة تؤكد أنه نتج عن تصادم سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بمجموعة سيارات أمام المعهد. 

Advertisements

ونفى المكتب الإعلامي أي حديث عن انفجار داخل معهد الأورام، مشيرا إلى أن الانفجار وقع نتيجة حادث التصادم بالشارع الرئيسي أمام المعهد وليس بداخله. 

pic11.jpg

وأكد أن قوات الحماية المدنية وهيئة الإسعاف المصرية تقوم بعملها حاليا لاحتواء الأمر.

وكان مصدر أمني في مديرية أمن القاهرة قال، في وقت سابق، إن غرفة النجدة تلقت بلاغا بوقوع انفجار في محيط معهد الأورام بوسط القاهرة، ما تسبب في اشتعال النيران.

وأضاف المصدر أن رجال الحماية المدنية بإشراف اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة انتقلوا إلى مكان البلاغ، لافتا إلى أنه تم الدفع بـ8 سيارات إطفاء لمكان الحادث. 

pic11.jpg

pic11.jpg

pic11.jpg

pic11.jpg

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 19 جراء حادث بمحيط معهد الأورام وسط القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا