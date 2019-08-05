نجم: البلد بمكن صعب جدا وعلى أصحاب المولدات دفع الضريبة المفروضة عليهم

أوضح رئيس ​لجنة الأشغال العامة​ والنقل والطاقة والمياه النائب ​نزيه نجم​، تعليقًا على الاقتراح الّذي تقدّم به النائب ​ياسين جابر​ حول فرض 50 ألف ليرة لبنانية على كل "kva"، أنّ "إذا كان لدى صاحب المولد 100 "kva" عندها يدفع 5 مليون ليرة سنويًّا للدولة، الّتي يحقّ لها أن تحصل على هذا المبلغ".

وركّز في تصريح إذاعي ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، على أنّ "البلد بمكان صعب جدًّا، والكل يجب أن يساعد في هذه المرحلة. يجب وضع كتفنا على كتف بعض، مع كلّ التقدير لوقف ​أصحاب المولدات​ معنا"، متمنيًا عليهم "الذهاب بنفَس هادئ وعدم التصعيد، وفي النهاية لم يعد بإمكانهم القيام بشيء، لأنّ القانون صدر وكل ​الكتل النيابية​ وافقت على فرض هذه الضريبة".

وأكّد نجم "أنّنا نحن مع أي خطة تفيد المواطن وتوصله إلى حقّه، وأنّ على أصحاب المولدات أن يدفعوا الضريبة المفروضة عليهم".