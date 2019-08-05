رئيس بلدية ببنين: نقف الى جانب الشعب الفلسطيني اللاجئ في لبنان

أعرب رئيس ​بلدية ببنين العبدة​ كفاح الكسار عن "وقوفه الى جانب ​الشعب الفلسطيني​ اللاجئ في ​لبنان​، هذا الشعب المناضل عن أمة مليئة بالجراح ضد الإحتلال الإسرائيلي".

وخلال زيارة له مع وفد ضم رئيس إتحاد روابط ​مخاتير عكار​ ​زاهر الكسار​، وعدد من فعاليات المنطقة الى ​مخيم البداوي​ بخيمة الكرامة، أكد وقوفه "الى جانب الشعب الفلسطيني في الأزمات التي يعيشها في لبنان، هم أهلنا وعلينا معاملتهم كإخوة لا كأجانب".

ورحب مسؤول الجبهة الديمقراطية عاطف خليل بالكسار وقال: "نعتز بمشاركته ومواقفه العروبية التي تعبر عن اصالة انتمائه لقضية فلسطين".