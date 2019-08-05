رئيس بلدية ببنين: نقف الى جانب الشعب الفلسطيني اللاجئ في لبنان

أعرب رئيس بلدية ببنين العبدة كفاح الكسار عن "وقوفه الى جانب الشعب الفلسطيني اللاجئ في لبنان، هذا الشعب المناضل عن أمة مليئة بالجراح ضد الإحتلال الإسرائيلي".
وخلال زيارة له مع وفد ضم رئيس إتحاد روابط مخاتير عكار زاهر الكسار، وعدد من فعاليات المنطقة الى مخيم البداوي بخيمة الكرامة، أكد وقوفه "الى جانب الشعب الفلسطيني في الأزمات التي يعيشها في لبنان، هم أهلنا وعلينا معاملتهم كإخوة لا كأجانب".
ورحب مسؤول الجبهة الديمقراطية عاطف خليل بالكسار وقال: "نعتز بمشاركته ومواقفه العروبية التي تعبر عن اصالة انتمائه لقضية فلسطين".
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