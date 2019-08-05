قوى الأمن: تنظيم 7279 مخالفة سرعة زائدة خلال أسبوع

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ في بيان عن تنظيم 7279 مخالفة ​سرعة زائدة​ خلال أسبوع اعتباراً من 29/7/2019لغاية صباح 5/8/2019، داعية المواطنيني الى الدخول الى موقع قوى الأمن الداخلي الإلكتروني WWW.ISF.GOV.LB بغية الاطلاع على المحاضر المنظمة بحقهم.

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