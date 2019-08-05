رئيس اتحاد بلديات دير الأحمر: لوضع حد للمجارير ونطالب وزارة الطاقة بالحل

ركّز رئيس اتحاد بلديات ​دير الأحمر​ جان فخري، على أنّ "رغم كلّ المحاولات والمراجعات، إلّا أنّه لم يُصار إلىرفع الضرر الناجم عن ​الصرف الصحي​ المتفلّت في المنطقة".

وأوضح في تصريح إذاعي، ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، أنّ "سدًّا ترابيًّا أُقيم بين دير الأحمر والكنيسة، ليرفع أهالي الكنيسة الضرر عن ضيعتهم، ما أدّى إلى حدوث مستنقع كبير للصرف الصحي في سهل دير الأحمر، ما أدّى إلى انبعاث الروائح والجراثيم والأمراض، الّتي تأثر على المنطقتين".

وأكّد فخري "أنّنا نطالب بوضع حدّ للمجارير، ونطالب ​وزارة الطاقة والمياه​ بإيجاد الحل.الأمر يتحوّل إلى كارثة"، مبيّنًا بأنّه "ليس لدينا القدرة كمجتمع محلي أن نجد حلولًا، ومطالبتنا يوميّة لإيجاد حل، من خلال كتب نرسلها للمعنيين؛لكنّنا نلمس ألّا تعاطي جديًّا مع كميّة الضرر الحاصلة".