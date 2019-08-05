الأمن العام: توقيف 9 أشخاص لإرتكابهم جرائم مختلفة

أعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​ في بيان انه قامت الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 26/07/2019 لغاية 01/08/2019، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي :

- سبعة اشخاص بجرم ​تزوير مستندات​ سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من ​لبنان​ الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية .

- شخصان بجرم استعمال مستندات غير عائدة لهما .

بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعاً الى ​القضاء​ المختص .