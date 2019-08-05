بو صعب: لن نقوم بتسوية والبعض يشن هجوماً استباقياً على المحكمة العسكرية

أكَّد وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​ أن هناك من يشن هجوماً استباقياً على ​المحكمة العسكرية​، لافتاً إلى أن الفريق الذي يقوم بالاعتراض على مسار المحكمة اليوم هو نفسه الذي اعترض على احالة حادثة قبرشمون على ​المجلس العدلي​.

ولفت بو صعب خلال افتتاح ساحة الجيش اللبناني في جديدة "الهرهرية-القطين"-كسروان، الى اننا "تعلمنا من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن لا نتدخل بالمؤسسات ولكننا لن نسمح لأحد أن يتدخل لأننا نؤمن بالقضاء وكل ما يقال لن يؤثر بمعنويات القضاة ولن يؤثر على حكم القضاء". موجها تحية لفرع المعلومات على التحقيق الذي وثَّق الوقائع كما هي واذا كانت هذه الوقائع تزعج البعض فلن نقوم بتسوية"، متابعاً: "دوري أن أحمي القضاة الذين تعرضوا للتهديد ولا شيء اليوم يخيفهم لأننا اليوم في دولة قوية وعهد قوي".

ورد بو صعب من جهة أخرى على كلام رئيس حزب القوات اللبنانية المتعلق بضبط الحدود والمعابر غير الشرعية، قائلاً: " نشكر جعجع لأنه لم يحمل الجيش اللبناني مسؤولية المعابر غير الشرعية ولكن المشكلة أن جعجع يقول اننا لم نأخذ القرار المناسب ونأمر الجيش اللبناني لإقفال المعابر غير الشرعية"، فيما أوضح أن "مجلس الوزراء اتخذ قراراً بضبط الحدود والطلب من الجيش اللبناني والاجهزة الامنية التشدد في ضبط الحدود والمعابر".

كذلك، أكَّد بو صعب ان السلطات اللبنانية قبلت كل الهبات الخارجية التي تساعد الجيش اللبناني وتم بناء 74 موقعاً على الحدود اللبنانية"، مضيفاً: "اننا ووزراء القوات اللبنانية نتشارك في اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء ولم نسمع منهم اي اعتراض على قرار مجلس الوزراء بشأن ضبط الحدود.

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وأشار إلى أن الجيش اللبناني يقوم بضبط الحدود والحفاظ عليها ونتمنى أن نتشارك بذلك مع وزراء القوات اللبنانية"، مشيراً إلى أن: "المشكلة أن الدكتور جعجع يقول اننا لم نأخذ القرار المناسب ونأمر الجيش اللبناني لإقفال المعابر غير الشرعية". مؤكدا "العمل على أن يكون انتشار الجيش أوسع حتى في البحر من أجل حماية المنطقة الاقتصادية".

بو صعب كان استهل كلمته مؤكداً اهمية اقامة نصب تذكاري للجيش اللبناني في بلدة جديدة "الهرهرية-القطين"-كسروان، وشاكراً المجلس البلدي وكل أهل المنطقة على تخصيص ساحة لاقامة النصب.

وعدّد مهمات الجيش اللبناني الكثيرة في الدفاع عن الوطن وحفظ الامن ومحاربة الارهاب والدفاع عن الارض اللبنانية، لافتاً إلى أنه "لأول مرة نرى أن الامن بالداخل وبشكل عام كلة يعمل لأن هناك قائداً أعلى للقوات المسلحة قوي وهو رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون". لافتا الى ان "مهمات الجيش اللبناني كبيرة جداً ولا يعرفها إلا من يقوم بها فعلياً وحتى الحرائق والاشكالات يتم الاتصال بالجيش اللبناني لأنه عنصر امان وثقة".