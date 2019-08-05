رأى المحامي ​أنطوان نصرالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "حينما يسكت اهل القضية عن قول الحقائق وعن سرد ​تفاصيل​ الاحداث، تصبح الساحة فارغة امام ابواق الزويعم لنعيقهم وكذبهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر أنطوان نصرالله: حينما يسكت اهل القضية عن قول الحقائق تصبح الساحة فارغة امام ابواق الزويعم لنعيقهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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