رئيس الحكومة الأسترالية استبعد نشر صواريخ أميركية على أراضي بلده

لفت رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، بعد الإعلان عن عزم الولايات المتحدة الأميركية نشر صواريخ متوسطة المدى في آسيا، إلى أنّ "ذلك الموضوع لم يُطلب منّا، لا تجري دراسته، لم يُعرض أمامنا. أعتقد أنّ بإمكاني استبعاد ذلك".
وجاءت تصريحاته بعد ساعات على مغادرة وزيري الدفاع الأميركي مارك إسبر والخارجية مايك بومبيو، سيدني في ختام محادثات.
من جهتها، أوضحت وزيرة الدفاع الأسترالية ليندا رينولدز، أنّ "الموضوع ورد في لقائها مع إسبر"، مبيّنةً "أنّني سألته مباشرة، هل هناك أيّ توقّعات بتوجيه طلب، وقال لا".
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