هزة أرضية بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضربت جنوب غرب إيران

أعلن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران، أنّ "هزة أرضية بقوّة 5.2 درجة على مقياس ريختر، ضربت مناطق من محافظة كهكيلوية وبوير احمد الواقعة جنوب غرب إيران".
وأوضح أنّ "مركز الهزة الأرضية كان على بعد 18 كيلومترًا من مدينة جرام، 26 كم من دوكنبدان و31 كم من دهدشت بمحافظة كهكيلوية وبوير احمد".
ولم تصدر تقارير عن وقوع أضرار ماديّة أو بشريّة جراء الهزة الأرضية.
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