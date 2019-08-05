الحكومة الهندية تلغي وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير

أعلنت الحكومة ​الهند​ية الغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري ل​كشمير​، في قرار من شأنه أن يؤدي الى تصعيد كبير في هذه المنطقة التي تشهد تمردا انفصاليا. واعتمدت السلطات الهندوسية مرسوما رئاسيا يلغي الوضع الخاص الممنوح لولاية جامو كشمير والذي كان يضمنه الدستور الهندي. وأدلى بالاعلان في البرلمان وزير الداخلية اميت شاه.

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