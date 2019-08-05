أستراليا تستبعد نشر صواريخ أميركية على أراضيها

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سيدني: استبعدت استراليا الإثنين نشر صواريخ أميركية أرضية، وذلك في أعقاب محادثات مع وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين.

بعد الإعلان عن عزم الولايات المتحدة نشر صواريخ متوسطة المدى في آسيا - في خطوة تعتبر على نطاق واسع مسعى إلى احتواء نفوذ الصين - استبعدت أستراليا فكرة نشر تلك الصواريخ على أراضيها.

قال رئيس الوزراء سكوت موريسون عن تلك الفكرة "لم تُطلب منا، لا تجري دراستها، لم تعُرض أمامنا. أعتقد أن بإمكاني استبعاد ذلك". وجاءت تصريحاته بعد ساعات على مغادرة وزيري الدفاع الأميركي مارك إسبر والخارجية مايك بومبيو سيدني في ختام محادثات.

وقالت وزيرة الدفاع الأسترالية ليندا رينولدز لشبكة إيه.بي.سي العامة إن الموضوع ورد في لقائها مع إسبر. وقالت "سألته مباشرة +هل هناك أي توقعات بتوجيه طلب+ وقال +لا+". وأي طلب رسمي من شأنه أي يضع أستراليا في موقع صعب بين حليفتها الولايات المتحدة وشريكها التجاري الكبير الصين.

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أصبحت السياسة تجاه بكين مصدر احتكاك متزايدًا بين واشنطن وكانبرا - التي سعت إلى الحفاظ على علاقات عمل جيدة مع حكومة الرئيس الصيني شي جينبينغ.

وفيما ترتبط أستراليا بمعاهدة دفاع مشترك مع الولايات المتحدة، فإن شراء الصين للفحم وخام الحديد الأسترالي ساهم في الحفاظ على نشاط الاقتصاد الأسترالي خلال الأزمة المالية العالمية. وتخلل زيارة بومبيو تحذير صارم للشركاء "لإبقاء أعينهم مفتوحة جيدًا" إزاء تنامي نفوذ الصين.

كما حذر بومبيو أصحاب القرار في أستراليا من خطر التغاضي عن الانتهاكات، من أجل التجارة مع بكين. وقال "يمكنكم بيع أنفسكم من أجل كومة من فول الصويا، أو يمكنكم حماية شعبكم". أضاف "أعتقد أنه من الممكن مزاولة التجارة مع الصين، والطلب منها في الوقت نفسه التصرف بالقواعد نفسها".

يجري مشاة البحرية الأميركية بشكل منتظم عمليات مناوبة خلال مدينة داروين، ما يثير التكهنات من احتمال نشر صواريخ في هذه المدينة الشمالية، عقب انسحاب الولايات المتحدة الجمعة من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى المبرمة مع روسيا. ويقول الخبراء إن مكان النشر سيكون على الأرجح في منشآت أميركية على جزيرة غوام.

