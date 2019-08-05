دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ترامب يقول "لا مكان للكراهية في بلادنا"

موريستاون (نيوجيرزي) (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إنه "لا مكان للكراهية في بلادنا" وذلك بعد مقتل 29 شخصا في حادثي قتل عشوائي بولايتي تكساس وأوهايو يومي السبت والأحد.

وقال ترامب للصحفيين في ولاية نيوجيرزي إنه سيدلي ببيان بشأن الحادثين يوم الاثنين. وأضاف أنه تحدث مع مكتب التحقيقات الاتحادي، ووزير العدل وليام بار، وأعضاء في الكونجرس بشأن ما يمكن عمله للحيلولة دون وقوع أعمال عنف أخرى مماثلة.

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(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)