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موريستاون (نيوجيرزي) (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إنه "لا مكان للكراهية في بلادنا" وذلك بعد مقتل 29 شخصا في حادثي قتل عشوائي بولايتي تكساس وأوهايو يومي السبت والأحد.
وقال ترامب للصحفيين في ولاية نيوجيرزي إنه سيدلي ببيان بشأن الحادثين يوم الاثنين. وأضاف أنه تحدث مع مكتب التحقيقات الاتحادي، ووزير العدل وليام بار، وأعضاء في الكونجرس بشأن ما يمكن عمله للحيلولة دون وقوع أعمال عنف أخرى مماثلة.
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ترامب يقول "لا مكان للكراهية في بلادنا"
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(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.