عقب حادثتي تكساس وأوهايو.. ترامب: لا مكان للكراهية في بلادنا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty ترامب خلال حديثه للصحفيين حول حادثتي إطلاق النار

وقال ترامب للصحفيين في ولاية نيوجيرزي إنه سيدلي ببيان بشأن الحادثين الاثنين.

وأضاف أنه تحدث مع مكتب التحقيقات الاتحادي، ووزير العدل وليام بار، وأعضاء في الكونغرس بشأن ما يمكن عمله للحيلولة دون وقوع أعمال عنف أخرى مماثلة.

وقال قال قائد شرطة مدينة دايتون بولاية أوهايو إن الشرطة قتلت المسلح، الذي قتل تسعة من المحتفلين أمام حانة بالمدينة وأصاب 27 آخرين، خلال 30 ثانية من إطلاقه أول رصاصة.

وقال قائد الشرطة ريتشارد بييل في مؤتمر صحفي إن السلطات لم تحدد بعد السبب الذي دفع كونر بيتس، وهو شاب أبيض يبلغ من العمر 24 عاما من مدينة بيلبروك في أوهايو، لشن الهجوم.

وأضاف أن بيتس كان يرتدي قناعا وواقيا للأذن ومسلحا ببندقيتين.