وقال ترامب للصحفيين في ولاية نيوجيرزي إنه سيدلي ببيان بشأن الحادثين الاثنين.
وأضاف أنه تحدث مع مكتب التحقيقات الاتحادي، ووزير العدل وليام بار، وأعضاء في الكونغرس بشأن ما يمكن عمله للحيلولة دون وقوع أعمال عنف أخرى مماثلة.
وقال قال قائد شرطة مدينة دايتون بولاية أوهايو إن الشرطة قتلت المسلح، الذي قتل تسعة من المحتفلين أمام حانة بالمدينة وأصاب 27 آخرين، خلال 30 ثانية من إطلاقه أول رصاصة.
وقال قائد الشرطة ريتشارد بييل في مؤتمر صحفي إن السلطات لم تحدد بعد السبب الذي دفع كونر بيتس، وهو شاب أبيض يبلغ من العمر 24 عاما من مدينة بيلبروك في أوهايو، لشن الهجوم.
وأضاف أن بيتس كان يرتدي قناعا وواقيا للأذن ومسلحا ببندقيتين.
كانت هذه تفاصيل خبر عقب حادثتي تكساس وأوهايو.. ترامب: لا مكان للكراهية في بلادنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.