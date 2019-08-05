ذكرت صحف سعودية، أول أمس السبت، أن وزير العدل وليد الصمعاني، وجه بمساءلة مأذون أجرى عقد نكاح لطفلة لم تبلغ من العمر 10 سنوات، لمخالفته نظام حماية الطفل.
وأوضحت صحيفة “عكاظ” السعودية، أن وزير العدل أحال عقد الزواج إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للنظر في مخالفته نظام حماية الطفل، قبل مصادقة المحكمة المختصة عليه.
وطالب الصمعاني بضرورة التأكد من تجنب الضرر عند تزويج من هم دون الـ 18 عاما، وأن يكون ذلك وفقا لما ورد في اللائحة التنظيمية لحماية الطفل.
كانت هذه تفاصيل خبر زواج طفلة عمرها أقل من 10 سنوات بالسعودية ..ومساءلة المأذون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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