سلطات العاصمة الصينية بإزالة الحروف العربية والرموز الإسلامية عن اللافتات الموضوعة على واجهات المطاعم مثل كلمة حلال أو صورة الهلال.
وبررت السلطات قرارها أن هذه اللغة هي ثقافة أجنبية، مشددة على وجوب استخدام الثقافة الصينية من أجل توافق الأديان مع الثقافة الصينية.
كما قامت هذه الحملة بإزالة القباب التي تحمل طراز شرق أوسطي عن المساجد واستبدالها بقباب على الطراز الصيني.
كانت هذه تفاصيل خبر عنصرية ضد المسلمين.. الحلال ممنوع! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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