عنصرية ضد المسلمين.. الحلال ممنوع!

سلطات العاصمة الصينية بإزالة الحروف العربية والرموز الإسلامية عن اللافتات الموضوعة على واجهات المطاعم مثل كلمة حلال أو صورة الهلال.

وبررت السلطات قرارها أن هذه اللغة هي ثقافة أجنبية، مشددة على وجوب استخدام الثقافة الصينية من أجل توافق الأديان مع الثقافة الصينية.

كما قامت هذه الحملة بإزالة القباب التي تحمل طراز شرق أوسطي عن المساجد واستبدالها بقباب على الطراز الصيني.