مصرع رضيعة و8 إصابات بحادث طرق بالأغوار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقيت رضيعة فلسطينية (عام ونصف)، مصرعها صباح اليوم الإثنين، وأصيب 8 أشخاص بجروح متفاوتة، وذلك جراء حادث طرق وقع على طريق أريحا-بيسان في منطقة الأغوار.
وتلقت الطواقم الطبية بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق على شارع أريحا-بيسان في منطقة الأغوار، وعلى الفور وصل طاقم طبي إلى المكان وأقر وفاة رضيعة فلسطينية.
كما قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية إلى 8 أشخاص بينهم أطفال من عائلة فلسطينية، وصفت جراحهم بين المتوسطة والخطيرة، حيث جرى نقلهم إلى المستشفيات الفلسطينية ومستشفى "هداسا" بالقدس، ومستشفى "هعيمك" بالعفولة لاستكمال العلاج.
إلى ذلك شرعت الشرطة التي وصلت للمكان التحقيق في ملابسات الحادث، الذي نجم عن تصادم 3 سيارات وتراكتور يجر عربة، ووقع الحادث على شارع رقم 578 بمساره قرب مفترق الحمرا قرب أريحا بين مركبات فلسطينية وإسرائيلية.
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